بينهم عراقيون.. الكويت تدرج 100 وافد على قوائم أمن الدولة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة القبس الكويتية، يوم الثلاثاء، ان قوات الأمن أدرجت 100 وافد بينهم عراقيون على قوائم أمن الدولة، بسبب صلات تربطهم بحزب الله اللبناني، والتورط بقضايا جنائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.

وأوضحت المصادر أن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية.

وأكدت أن أمن الكويت "خط أحمر"، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد بالتواجد على أرضه.

وبينت المصادر أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسيل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن عدداً من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد مع أسرهم فوراً.

ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة يعمل في الاتجاهات كافة التي من شأنها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابه لأي ضغوط أو "واسطات" مهما كانت.