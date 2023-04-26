بينهم عراقيون .. السعودية تعلن إجلاء قرابة 1700 شخص من السودان

أعلنت وزارة الخارجيّة السعوديّة، إجلاء 13 سعودياً و1674 من رعايا دول أخرى بينها العراق إلى مدينة جدة قادمين من السودان عبر سفينة تتبع المملكة.

واعتبرت الوزارة أنّها أكبر عملية إنقاذ من نوعها تنفذها المملكة العربية السعودية حتى ساعتها، وستعمل على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لمغادرتهم بلادهم.

وبذلك يصل إجمالي من عملت المملكة العربية السعودية على إجلائهم من السودان منذ بدء العمليات نحو 2148 شخصاً (114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصاً ينتمون لـ 62 جنسية).

والأجانب الذين أجلتهم السعودية برفقة رعاياها في السودان من دول (عمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند).