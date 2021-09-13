بينهم عراقيان.. الإمارات تدرج 38 شخصاً و15 كياناً على قائمة الإرهاب

شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الاثنين، قراراً بإدراج 38 شخصاً بينهم عراقيان، و15 كياناً ضمن قائمة الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ان هذا القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وضمت قائمة الأشخاص، حيدر حبيب علي، وباسم يوسف حسين الشغانبى من العراق، وأحمد محمد عبد الله محمد الشيبه النعيمي، ومحمد صقر يوسف صقر الزعابي، وحمد محمد رحمه حميد الشامسي، وسعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي من الإمارات.

وشملت القائمة محمد أحمد مسعد سعيد، وشريف أحمد شريف باعلوي، وراشد صالح صالح الجرموزي، ونايف ناصر صالح الجرموزي، وسليمان صالح سالم عبولان، وعادل أحمد سالم عبيد علي بادره، وفضل صالح سالم الطيابي، وعاشور عمر عاشور عبيدون من اليمن.

وتضمنت حسن حسين طباجه، وأدهم حسين طباجه من لبنان، وحازم محسن الفرحان، وأسامة حسين دغيم من سوريا، ومهدى عزيز اله كياستى، وفرشاد جعفر حاكم زاده، وسيد رضا سيد محمد قاسمي، ومحسن حسن كاركرحجت، وإبراهيم محمود أحمد محمد من إيران.

كما طالت القائمة علي ناصر عسيري من السعودية، ومانوج ساباروال او براكاش من الهند، وذبيح الله عبد القاهر دوراني من أفغانستان.