بينهم أطفال ونساء .. عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين في غزة

شفق نيوز/ قُتل وأُصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، اليوم الأحد، نتيجة تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ142 على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة، أن عددا من المواطنين قتلوا بينما أُصيب آخرون بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما قتل مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال جثة جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا إلى 29,606 قتلى، و69,737 جريحا، منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.