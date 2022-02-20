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بينهم أطفال .. مصرع أكثر من 150 شخصاً بفيضانات بالبرازيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-20T04:36:28+0000
بينهم أطفال .. مصرع أكثر من 150 شخصاً بفيضانات بالبرازيل

أفادت قناة "Globo" بارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية والفيضانات التي أثارتها الأمطار الغزيرة بمدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 152 شخصا بمن فيهم 27 طفلا.

ونقلت القناة عن خدمة الإنقاذ أن رجال الإنقاذ تمكنوا من استخراج 24 ناجيا من تحت الأنقاض، فيما لا يزال 165 شخصا في عداد المفقودين.

وواصل يوم السبت أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حي ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت.

وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وتقول السلطات في المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك يتم إجراء عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.

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