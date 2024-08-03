بينهم ضباط أمن.. إيران تعتقل أكثر من 20 متهماً في قضية اغتيال هنية

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم السبت، عن مسؤولين إيرانيين أن السلطات اعتقلت أكثر من 20 شخصاً على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأوضح المسؤولون للصحيفة، أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون بهيئة دار الضيافة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحرس الثوري أنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، كشف الحرس الثوري الإيراني، عن تفاصيل جديدة تخص عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، موضحا أن العملية تمت بمقذوف صاروخي قصير المدى اطلق من خارج منطقة الضيوف.