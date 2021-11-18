بينهم ضابط كبير.. مقتل 3 عناصر أمن إيرانيين في اشتباك مسلح دام 24 ساعة

شفق نيوز / أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، مقتل ثلاثة عناصر من القوات الإيرانية، بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء اشتباك مع مسلحين دام نحو 24 ساعة، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، عن قائد الشرطة في محافظة كرمان، عبد الرضا ناظري، قوله إن "قوات الأمن اشتبكت مع (مجموعة من الأشرار المسلحين)، خلال قيامهم بدورية بمنطقة سهلية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان بلوشستان".

وأضاف ناظري، أن "الاشتباك الذي استمر لنحو 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، شهد مقتل 3 من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما أصيب ستة آخرون بجروح".