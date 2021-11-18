سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم ضابط كبير.. مقتل 3 عناصر أمن إيرانيين في اشتباك مسلح دام 24 ساعة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-18T17:37:51+0000
بينهم ضابط كبير.. مقتل 3 عناصر أمن إيرانيين في اشتباك مسلح دام 24 ساعة

شفق نيوز / أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، مقتل ثلاثة عناصر من القوات الإيرانية، بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة 6 آخرين بجروح، جراء اشتباك مع مسلحين دام نحو 24 ساعة، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، عن قائد الشرطة في محافظة كرمان، عبد الرضا ناظري، قوله إن "قوات الأمن اشتبكت مع (مجموعة من الأشرار المسلحين)، خلال قيامهم بدورية بمنطقة سهلية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان بلوشستان".

وأضاف ناظري، أن "الاشتباك الذي استمر لنحو 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، شهد مقتل 3 من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما أصيب ستة آخرون بجروح".

related

اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

Date: 2021-09-26 18:01:02
اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

كشف حقيقة الرائحة النتنة التي أزعجت خامنئي وحيرت الإيرانيين

Date: 2019-12-24 08:23:51
كشف حقيقة الرائحة النتنة التي أزعجت خامنئي وحيرت الإيرانيين

مفاجأة.. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران

Date: 2020-09-23 07:50:17
مفاجأة.. إيران تتجه لإعلان عاصمة جديدة بدلاً عن طهران

واشنطن تحث على استئناف "سريع" للمفاوضات بشأن نووي إيران

Date: 2021-10-07 20:01:53
واشنطن تحث على استئناف "سريع" للمفاوضات بشأن نووي إيران

كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

Date: 2020-02-20 12:52:44
كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

Date: 2021-01-16 16:01:39
طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

طهران تصف محادثاتها مع الرياض بـ"الجدية والشفافة"

Date: 2021-11-01 08:50:14
طهران تصف محادثاتها مع الرياض بـ"الجدية والشفافة"

اغلاق محطة مترو في طهران بعد الاشتباه بحالة كورونا

Date: 2020-02-20 15:03:01
اغلاق محطة مترو في طهران بعد الاشتباه بحالة كورونا