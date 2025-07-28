بينهم شخصية عربية.. ترامب يفتح هاتفه الخاص للتواصل مع زعماء العالم

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، الأمريكية، يوم الاثنين، عن قيام الرئيس دونالد ترامب، بمنح رقمه الشخصي لزعماء عالميين للتواصل معه بشكل مباشر، فيما أكدت أن بين الزعماء شخصية عربية.

ووفقاً للصحيفة، فقد أصبح ترامب يميل إلى المحادثات الودية المتكررة، غير الرسمية في كثير من الأحيان، جزءا لا يتجزأ من شخصيته، وعلى سبيل المثال، في أوائل آذار/ مارس، استخدم ستارمر رئيس الوزراء البريطاني تطبيق و(اتساب) للكتابة إلى ترامب طالباً منه إنعاش علاقته مع زيلينسكي وإعادتها إلى الوضع الطبيعي".

وأضافت أن "قائمة الزعماء الذين لديهم مثل هذا التواصل الوثيق مع الرئيس ترامب تشمل أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

في المقابل، أشار مصدر، بحسب الصحيفة، إلى أن عرض ترامب ربما أربك البعض في البداية، لكن الآن أصبح رؤساء الدول الذين يريدون الحفاظ على علاقة طيبة مع الرئيس الأمريكي يتصلون به ويرسلون له رسائل نصية بانتظام.