بينهم جواسيس عرب.. "الموساد" في عين العاصفة بعد عملية اختراق كبيرة (وثائق)

شفق نيوز/ أزاحت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الأحد، الستار عن معلومات ووثائق قدمتها مجموعة "كارما" السيبرانية تظهر عمق تسلل المجموعة إلى قلب "الموساد" الإسرائيلي، وكذلك شركة "الأخطبوط" باعتبارهما أكبر شركة للأمن السيبراني التابعة لتل أبيب.

وأعلنت مجموعة سيبرانية تدعى "كارما" (Karma/KarMa)، مؤخرا أنها نجحت في اختراق البنية التحتية الأمنية لإسرائيل، وأنظمة اتصالاتها الحكومية، وتسللت إلى عدد من المواقع الإسرائيلية المهمة، بما فيها الموساد.

وتظهر عملية الاختراق بعض أسماء الجواسيس من مختلف الدول الذين يعملون مع الموساد عبر رسائل البريد الالكتروني.

ويتم في الصور عرض محتوى رسائل الجواسيس التي تم ارسالها أيضا إلى مركز التحقيقات الفيدرالي "FBI"، ومن بين هذه الأسماء، هناك بعض أسماء الإيرانيين والعرب مثل "سمير فريحات" و"هاني ل..." و"مسعود ف..." وغيرهم.

كما سخرت هذه المجموعة السيبرانية من نظام التجسس والأمن التابع للكيان الصهيوني، وكتبت في كلمات ساخرة: إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات الموساد السرية بسعر منخفض، ابحث عنا وتابعنا.

إلى ذلك، قامت مجموعة "كارما" السيبرانية بنشر وثائق هوية بعض الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالموساد، إلى جانب محتوى رسائل البريد الإلكتروني.

وكتبت كارما في جزء من المحتوى المسرب: "ماذا لو كان لديك حق الوصول الكامل إلى جميع جهات الاتصال وعملاء الموساد؟. ابتداء من غير المهم إلى المهم للغاية، قلت: إلى الجميع ؟".

وواصلت المجموعة بسخريتها من هشاشة الأمن لدى الموساد، وأكدت: نحن نستحوذ على نحو آلاف الأشخاص وآلاف البيانات! سعرها منخفض بما يكفي لشراء علبة كوكا كولا المصنعة لدى الكيان: لا داعي للقلق نحن متأكدين من أن سعرها مناسب! ماذا تقولون؟ (إذا كنتم تتطلعون لشراء هذه البيانات) فأخبرونا بذلك من فضلكم".

وتظهر قائمة المواقع التي حصلت عليها وكالة "مهر"، أن ما لا يقل عن 180 موقعًا صهيونيًا مهمًا قد تم اختراقه بنجاح في هذه العملية.