بينهم جنود.. مقتل 20 شخصاً بكمين لعصابات "النهب" في نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بمقتل 20 مسلحاً بينهم جنود أثناء عملية سرقة لماشية من إحدى المناطق وسط البلاد.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن جمعية "كانام" للتنمية، قولها في بيان أن الهجوم وقع في ولاية بلاتو بوسط البلاد أمس الأول الجمعة، حيث نصب مسلحون كميناً لجنود كانوا يقومون بدورية روتينية.

وقالت الجمعية "في تبادل إطلاق النار المؤسف الذي أعقب الكمين، فقدت أمتنا مدافعين شجعاناً دفعوا الثمن الأغلى في سبيل أداء واجبهم"، موضحة أن 12 من عناصر قوى الأمن و8 أشخاص انضموا إليهم لحماية مجتمعاتهم قد لقوا حتفهم. ثم اقتحم المسلحون قرية مجاورة ونهبوا ممتلكات من بينها رؤوس من الماشية.

وأضافت: "هذا يزيد من معاناة المجتمعات الريفية الهشة أصلاً"، مشيرة إلى أن قرى المنطقة تعرضت لهجمات وعمليات خطف متكررة في السنوات الأخيرة.

وتقوم عصابات محلية بعمليات خطف جماعية بشكل منتظم لطلب الفدية ونهب القرى في نيجيريا.

وتُكافح نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكبر لناحية عدد السكان، تمرداً مسلحاً، فيما تواجه جهود الجيش النيجيري تعقيدات في مكافحة تصاعد العنف المتطرف بسبب وجود جماعات مسلحة أخرى في المنطقة.