بينهم العراق.. 5 وزراء خارجية عرب يحطون الرحال في موسكو ووارسو

شفق نيوز/ أفادت أنباء صحفية، اليوم الاثنين، بأن وزراء خارجية كل من العراق والأردن والسودان ومصر الجزائر، سيزرون العاصمة الروسية موسكو.

ويرافق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الوزراء العرب "لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فأن الوزراء العرب سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي.

وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس، اذار الماضي بالقاهرة، لتوّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.