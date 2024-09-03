بينهم السنوار.. أميركا توجه تهمًا جنائية لكبار قادة حماس

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حماس، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، متهمةً إياهم بقيادة جهود رامية إلى قتل المدنيين وتدمير دولة إسرائيل.

واوضح وزير العدل ميريك جارلاند في بيان أنه “كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعمًا لهذا الهدف”.