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بينها إيران.. السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى 15 دولة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-12T14:26:43+0000
بينها إيران.. السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى 15 دولة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، يوم الثلاثاء، رفع حظر سفر المواطنين إلى 15 دولة منها إيران ولبنان وتركيا، والسماح لمواطني الدول بدخول السعودية. وأوضحت المديرية العامة للجوازات بالسماح بالسفر إلى لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وأعلنت الجوازات عودة استخدام الهوية الوطنية للسفر لدول الخليج مؤكدة رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الجوازات على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية بأهمية المحافظة على جواز السفر، وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

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