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بينها أميركا.. طالبان مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول باستثناء واحدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-07T14:22:56+0000
بينها أميركا.. طالبان مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول باستثناء واحدة

شفق نيوز/ أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، يوم الثلاثاء، استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، مرحبة بمشاركة واشنطن بإعادة إعمار أفغانستان إذا أرادت ذلك.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، بحسب "سبوتنيك" الروسية، إن "الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولي.

واضاف، ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل: " نريد علاقات مع جميع دول العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة، وكذلك الدول الآسيوية​​​. إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أية علاقة بإسرائيل".

وحول عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة قال المتحدث: "نعم بالطبع، في فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم".

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