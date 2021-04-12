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بينها موت المرشد.. مستشار احمدي نجاد يحدد ثلاثة احتمالات تطيح بالنظام الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-12T10:05:10+0000
بينها موت المرشد.. مستشار احمدي نجاد يحدد ثلاثة احتمالات تطيح بالنظام الإيراني

شفق نيوز/ كشف عبد الرضا داوري، مستشار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أسراراً جديدة عن حياة الشخص الذي عاش معه منذ عام 2009 في الولاية الثانية من حكومة نجاد وحتى نهايتها عام 2013.

وأضاف في حوار مع صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية المعتدلة، ”لقد سلط نجاد والمقربون منه الضوء على ثلاثة احتمالات لسقوط النظام: الاحتمال الأول كان وفاة المرشد الأعلى، وأحد الأخبار التي تتم متابعتها دائما في الدوائر الخاصة للسيد أحمدي نجاد هي الحالة الصحية للمرشد الأعلى“.

وأضاف أن ”العامل الثاني الذي يمكن أن يكون سبباً في انهيار النظام حدوث غزو أمريكي لإيران. كان هناك ترحيب بغزو أمريكي لإيران، وتابعتُ أنباء الهجوم المحتمل“، مردفاً: ”قيل إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة ودمرت البنية التحتية، أي قطع الماء والكهرباء، فستكون هذه نقطة الانطلاق لانهيار الجمهورية الإسلامية“.

وبشأن العامل الثالث لإسقاط النظام الإيراني يقول داوري إن ”أحد الأخبار التي كنت أتابعها يومياً مع نجاد كانت أخبار البورصة. وكان انهيار سوق الأسهم، الذي من الممكن أن يتسبب في استياء اجتماعي ودفع الناس إلى الشوارع، من الأخبار المفضلة لدى أحمدي نجاد“.

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