بينها ما يخص أسلحة دمار شامل.. ضبط ملفات "سرية" في منزل بولتون

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء، عن عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الشهر الماضي على وثائق مصنفة سرية داخل مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في واشنطن.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إن ذلك تم أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة فيدرالية، وبحسب جرد المضبوطات، تضمنت الوثائق إشارات إلى أسلحة الدمار الشامل، وسجلات من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومواد تتعلق بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية، إضافة إلى ملفات موسومة بعبارة سري وصفحات معنونة سري للغاية".

وأضافت أنه "في اليوم نفسه، فتش عملاء الـ"FBI" منزل بولتون في بيثيسدا بولاية ماريلاند، لكن الجرد لم يظهر وجود وثائق سرية، رغم مصادرة أجهزة إلكترونية لم يكشف عن محتواها".

وتشير وثائق المحكمة إلى أن التحقيق مرتبط بجرائم فيدرالية تشمل انتهاكات لقانون التجسس والاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية سرية.

وكان بولتون قد واجه في عهد الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية اتهمته بالكشف عن معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته الإدارة، إلا أن وزارة العدل أغلقت التحقيق عام 2021 في عهد جو بايدن من دون توجيه اتهامات.

ونشرت وزارة العدل نسخا منقحة من مذكرات التفتيش والجرد بعد طلب رسمي من وسائل إعلام، مؤكدة أنها لا تستطيع الكشف الكامل لحماية تحقيق يخص الأمن القومي.

وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه لترامب اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو، قبل أن تسقط محكمة في فلوريدا القضية لاحقاً، كما خضع جو بايدن لتحقيق مشابه بشأن وثائق عثر عليها في منزله، وانتهى من دون توجيه اتهامات.