بينها عربية.. 4 دول ترفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

شفق نيوز- متابعة

رفضت كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" دولة ذات سيادة.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديداً للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وذكرت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تلقى، الجمعة، اتصالات هاتفية من كل من عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تناولت التطورات الخطيرة في منطقة القرن الأفريقي.

وبحسب البيان، شدد الوزراء على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مؤكدين دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة.

كما أكدو أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يعد سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركناً أساسياً لاستقرار النظام الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الجمعة اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلالها، ومع ذلك، لا تعترف بها معظم الدول رسمياً.