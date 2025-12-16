بينها سوريا.. ترمب يقفل أبواب أميركا أمام 5 دول و15 جزئياً

شفق نيوز- واشنطن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إعلاناً يفرض قيوداً جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، بحسب البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً كاملة على دخول رعايا خمس دول، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.

وأضاف أنه تم فرض قيود كاملة أيضاً على الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيوداً جزئية وحدوداً على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وأعلن ترمب، في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة إلى بلاده بشكل دائم من "جميع دول العالم الثالث"، حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل، على حد وصفه.

وذكر ترمب حينها، أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لـ"غير المواطنين"، مضيفاً أنه سيقوم "بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوّضون السلم الداخلي، وترحيل أي أجنبي يشكل عبئاً عاماً أو خطراً أمنياً أو غير متوافق مع الحضارة الغربية".