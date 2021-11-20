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بينها "جدة وأرامكو".. الحوثيون يعلنون عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-20T14:31:40+0000
بينها "جدة وأرامكو".. الحوثيون يعلنون عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مساء الاحد، عن قصفها العديد من الأهداف في أراضي السعودية ضمن إطار "عملية عسكرية واسعة".

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان، بثه تلفزيون المسرة التابع للحوثيين،  إن العملية التي أطلق عليها اسم "توازن الردع الثامنة" شملت قصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية في السعودية.

ووفقا لبيان الحوثيين، فقد شملت العملية، قصف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مسيرة من نوع "صماد 3"، وقصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبدالله الدولي في جدة، وقصف مصافي شركة "أرامكو" في جدة بأربع طائرات مسيرة نوع "صماد 2"، وقصف هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة من طراز "صماد 3"

واشار بيان الحوثيين أيضاً إلى قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بخمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K"..

وذكر بيان الجماعة أن 14 طائرة مسيرة شاركت إجمالاً في العملية المزعومة، مؤكدة قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد السعودية والإمارات "في إطار الدفاع المشروعة عن الشعب والوطن".

جاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة الرياض أمس الجمعة، عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

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