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بينها الموقع الخاص ببوتين.. هجمات سيبرانية تعطل مواقع إلكترونية روسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T15:51:40+0000
بينها الموقع الخاص ببوتين.. هجمات سيبرانية تعطل مواقع إلكترونية روسية

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم السبت، بأن الموقع الالكتروني للرئاسة الروسية تم تعطيله إلى جانب تعرض مواقع أخرى لهجمات الكترونية.

وقالت الوكالة إن الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر. يو) تم تعطيله في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الانترنيت خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا لليوم الثالث.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية وغزو المدن الاوكرانية لليوم الثالث على التوالي.

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