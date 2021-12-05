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بينها الكوردية.. إيران تمنع استخدام أسماء محلية للمحال التجارية في طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-05T16:20:42+0000
بينها الكوردية.. إيران تمنع استخدام أسماء محلية للمحال التجارية في طهران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإرشاد الإيرانية ضرورة تسمية المحال التجارية بأسماء فارسية، عادة بذلك استخدام أسماء من اللغات والثقافات "المحلية" و"الأجنبية" و"اللاتينية" للمراكز التجارية في العاصمة "غير قانوني".

ويشمل هذا القرار اللغات التركية والكوردية واللهجات المحلية في إيران.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن رئيس شرطة الأماكن بطهران، نادر مرادي، أن وزارة الإرشاد هي المرجع لتسمية المراكز التجارية، وأضاف أنه بناء على اللوائح الجديدة الصادرة من هذه الوزارة، فإنه يسمح للمراكز التجارية في طهران باختيار أسماء فارسية فقط لمراكزهم، ويمكن للمراكز التجارية اختيار أسماء محلية في المدن والمحافظات ذات الصلة فقط.

يشار إلى أن هذا القانون يشمل المراكز التجارية الجديدة، وإذا اختار أصحاب المراكز التجارية أسماء غير فارسية لمراكزهم لن يتم منح تراخيص لهم بفتح المحال، ويضيف القانون الجديد أنه إذا قام الباعة بتركيب لافتات مراكزهم بأسماء "ممنوعة" قبل استلام الترخيص، فسيتم "التعامل" معهم.

وكانت منظمة تسجيل الأحوال المدنية قد منعت في وقت سابق في بعض المناطق التركية في إيران، تسمية الأطفال بأسماء تركية.

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