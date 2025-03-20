بينها العراق .. إيران تهنئ عددا من الدول بعيد "نوروز"

شفق نيوز/ هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عددا من الدول التي تحتفل بعيد "نوروز" من بينها العراق.

وقالت وسائل اعلام ايرانية رسمية، إن وزير خارجية بلادها عباس عراقجي، بعث رسائل تهنئة منفصلة إلى نظرائه في دول نطاق نوروز، بما في ذلك جمهورية طاجيكستان، جمهورية أذربيجان، أوزبكستان، أفغانستان، باكستان، تركمانستان، تركيا، العراق، قيرغيزستان، كازاخستان، والهند، مهنئًا إياهم بحلول عيد نوروز، ومتمنيًا لشعوب هذه الدول عامًا مليئًا بالسلام والرخاء والسعادة.

ووصف وزير الخارجية في رسالته إلى نظرائه عيد نوروز بأنه "يعد من أبرز رموز الروابط العميقة التاريخية والثقافية والحضارية بين دول منطقة النوروز، حيث يجسد هذا التقليد العريق، المستوحى من اعتدال الربيع وتجدد الطبيعة وبعث الأرض من جديد، قيم السلام والعدالة والتعايش بين البشر".

كما ذكر عراقجي أن نوروز، باعتباره تراثًا ثقافيًا مشتركًا بين الشعوب التي احتفت به على مر العصور، يمكن أن يكون أساسًا متينًا لتعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

ويمثل يوم 21 آذار/مارس من كل عام رأس سنة جديدة لدى عدد من شعوب دول المنطقة، ويُسمّى أيضا "نوروز" و يعني "اليوم الجديد"، وهو مسجل على قائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".