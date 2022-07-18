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بينها العراق.. كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر مواطنيها إلى 6 دول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-18T06:51:59+0000
بينها العراق.. كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر مواطنيها إلى 6 دول

شفق نيوز/ قررت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تمديد حظر سفر مواطنيها إلى 6 دول، هي العراق واليمن وسوريا وأوكرانيا والصومال وأفغانستان لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يناير/ كانون الثاني العام القادم.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية للأنباء، عن وزارة الخارجية في سيئول، انها قررت تمديد حظر السفر إلى 6 دول ومناطق في 3 دول، هي الفلبين وروسيا وبيلاروسيا لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

وذكرت الوزارة أنها تعتقد بأن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه.

وبموجب قانون جوازات السفر، يحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامات في بلدان ومناطق معينة، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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