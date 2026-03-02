بينها العراق .. فرنسا تعرب عن استعدادها للدفاع عن دول "صديقة" تعرضت لهجمات ايرانية

شفق نيوز - باريس

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان بارو، يوم الاثنين، عن استعداد بلاده للدفاع عن دول وصفها بالصديقة تعرضت لهجمات ايرانية إثر التصعيد العسكري التي تشهدها المنطقة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باريس، إنه "منذ عقود ينتهك النظام الإيراني النظام الدولي وحقوق الإنسان، وقد استخدم سلاحه ضد شعبه، وهذا مؤسف جدا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة واسرائيل لم تبلغا فرنسا بالضربات العسكرية التي نفذتها، وهذا الوضع لم يعالج ضمن اطار المؤسسات الدولية التي وحدها يمكنها إرساء النظام والاستقرار الدوليين"، مؤكدا أنه "كان يبغي ان يحصل هذا التدخل على الشريعة من مجلس الأمن الدولي".

وعن الهجمات التي نفذتها على عدة دول في المنطقة، قال بارو، إن "فرنسا تعرب عن دعمها الكامل وتضامنها التام مع الدول الصديقة (الامارات، و قطر، و البحرين، و الكويت، و عمان والعراق التي تعرضت لصواريخ ايرانية"، مردفا بالقول: نحن جاهزون للدفاع عن هذه الدول بطريقة تتماشى مع الدفاع المشترك، و بموجب القانون الدولي".