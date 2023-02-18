بينها العراق.. تركيا تشكر البلدان المساعدة في تجاوز كارثة الزلزال الكبير (فيديو)

شفق نيوز / عبرت تركيا عن شكرها بلغات مختلفة لجميع الدول التي أرسلت فرق إنقاذ ومساعدات بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب 11 ولاية في الجنوب وتسبب بعشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فيديو بعنوان "بلغة كل دولة.. تركيا تشكر البلدان التي مدت يد العون وساعدت لمواجهة كارثة الزلزال".

بلغة كل دولة.. #تركيا تشكر كل الدول التي مدت يد العون وساعدت في مواجهة كارثة #الزلزال 🇹🇷🤝 pic.twitter.com/2sXNOXj5OU — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 17, 2023

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية التركية، وجود 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل نحو أسبوعين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هناك "100 دولة عرضت المساعدات، وإن فرقا موجودة على الأرض من 80 بلدا".

وأضافت "هناك 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا على الأرض، وهناك 5 دول من المنتظر أن ترسل فرقا، حيث أن عدد العناصر الأجنبية المتوقع أن تأتي 860".

وعن مساعدات الدول العربية، أفادت الوكالة التركية، بإن "مساعدات الدول العربية لضحايا الزلزال تجاوزت 370 مليون دولار".