سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها العراق.. بريطانيا دربت جيوش دول تنتهك حقوق الانسان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-18T17:38:41+0000
بينها العراق.. بريطانيا دربت جيوش دول تنتهك حقوق الانسان

شفق نيوز/ أفاد موقع اخباري هندي، يوم الاثنين، بأن القوات المسلحة البريطانية ساهمت في تدريب جيوش 15 دولة لديها "سجل سيء" في مجال حقوق الانسان بينها العراق، ما رفع اصوات ناشطين ضد تجارة السلاح للمطالبة بفتح تحقيق في بريطانيا حول القضية.

وقال موقع "WION"  الهندي، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، إن وزارة الدفاع البريطانية وفي رد على سؤال متعلق بحرية المعلومات والحصول عليها، قالت ان القوات البريطانية قامت خلال مرحلتي الاعوام 2018 و2019، ثم في 2019 و2020، بتوفير تدريبات على الاراضي البريطانية لقوات من ثلثي دول العالم تقريباً، بما في ذلك جيوش بعض الدول التي لديها سجل سيء في حقوق الانسان".

وأشار الموقع إلى أنه من بين الدول التي سجلها سيء في حماية حقوق الانسان، "الصين، السعودية، سريلانكا، السودان وزيمبابوي".

إلا أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت تقديم معلومات حول التدريبات التي قدمتها لجيوش دول اخرى خارج بريطانيا

وسنويا، بحسب الموقع الهندي، فأن "الحكومة البريطانية تعد لائحة سنوية للدول التي يثير سجلها قلقاً"، موضحاً أن "من بين الدول الثلاثين التي ادرجت في النصف الاول من العام 2020، فأن التدريبات اجريت لقوات من 15 دولة، بينها العراق والسعودية والبحرين ومصر".

ولبريطانيا لائحة بعشرين دولة تقع تحت حظر استيراد السلاح، وثمانية دول من هذه اللائحة تلقت جيوشها تدريبات عسكرية من بريطانيا، بما في ذلك العراق والصومال والسودان وافغانستان.

related

منظمة دولية تهاجم ترامب وتدعو بايدن إلى تقليص المساعدات للأنظمة المستبدة

Date: 2021-01-13 15:43:28
منظمة دولية تهاجم ترامب وتدعو بايدن إلى تقليص المساعدات للأنظمة المستبدة

بينها العراق.. اردوغان يؤكد عزمه حسم الحملات التركية العسكرية بـ3 دول

Date: 2020-07-30 10:21:13
بينها العراق.. اردوغان يؤكد عزمه حسم الحملات التركية العسكرية بـ3 دول

مقتل ضابط في الجيش التركي قرب الحدود مع العراق

Date: 2020-11-17 07:35:10
مقتل ضابط في الجيش التركي قرب الحدود مع العراق

احداها قرب الحدود العراقية السورية.. أميركا تقيم قاعدتين عسكريتين جديدتين

Date: 2019-11-04 16:33:03
احداها قرب الحدود العراقية السورية.. أميركا تقيم قاعدتين عسكريتين جديدتين

الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

Date: 2019-08-14 12:03:05
الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

لبنان يوقف الرحلات من وإلى دول "كورونا‎" ويمنع دخول العراقيين

Date: 2020-03-11 19:55:50
لبنان يوقف الرحلات من وإلى دول "كورونا‎" ويمنع دخول العراقيين

بسبب العراق وبلدان المنطقة.. استنفار أمني وإجراءات غير مسبوقة في الكويت

Date: 2019-09-16 16:40:54
بسبب العراق وبلدان المنطقة.. استنفار أمني وإجراءات غير مسبوقة في الكويت

واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة

Date: 2019-05-25 08:16:39
واشنطن تكشف عن معلومات "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية في العراق والمنطقة