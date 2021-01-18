بينها العراق.. بريطانيا دربت جيوش دول تنتهك حقوق الانسان

شفق نيوز/ أفاد موقع اخباري هندي، يوم الاثنين، بأن القوات المسلحة البريطانية ساهمت في تدريب جيوش 15 دولة لديها "سجل سيء" في مجال حقوق الانسان بينها العراق، ما رفع اصوات ناشطين ضد تجارة السلاح للمطالبة بفتح تحقيق في بريطانيا حول القضية.

وقال موقع "WION" الهندي، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، إن وزارة الدفاع البريطانية وفي رد على سؤال متعلق بحرية المعلومات والحصول عليها، قالت ان القوات البريطانية قامت خلال مرحلتي الاعوام 2018 و2019، ثم في 2019 و2020، بتوفير تدريبات على الاراضي البريطانية لقوات من ثلثي دول العالم تقريباً، بما في ذلك جيوش بعض الدول التي لديها سجل سيء في حقوق الانسان".

وأشار الموقع إلى أنه من بين الدول التي سجلها سيء في حماية حقوق الانسان، "الصين، السعودية، سريلانكا، السودان وزيمبابوي".

إلا أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت تقديم معلومات حول التدريبات التي قدمتها لجيوش دول اخرى خارج بريطانيا

وسنويا، بحسب الموقع الهندي، فأن "الحكومة البريطانية تعد لائحة سنوية للدول التي يثير سجلها قلقاً"، موضحاً أن "من بين الدول الثلاثين التي ادرجت في النصف الاول من العام 2020، فأن التدريبات اجريت لقوات من 15 دولة، بينها العراق والسعودية والبحرين ومصر".

ولبريطانيا لائحة بعشرين دولة تقع تحت حظر استيراد السلاح، وثمانية دول من هذه اللائحة تلقت جيوشها تدريبات عسكرية من بريطانيا، بما في ذلك العراق والصومال والسودان وافغانستان.