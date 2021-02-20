بينها العراق.. الكويت تقرر حجر القادمين اليها من 68 دولة 14 يوماً

شفق نيوز/ أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، يوم السبت، عن حجر مؤسسي 14 يوماً للقادمين اليها من 68 دولة بينها العراق .
وقالت الادارة العامة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم غد الاحد عن حجر مؤسسي 14 يوما للقادمين اليها من 68 دولة"، مبينة أن القرار جاء "بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصاً بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا".
وأضافت أن "الحجر المؤسسي شمل 68 دولة بعد إضافة 33 دولة جديدة اليها"، مبينة أن "من بين الدول التي تم اضافتها شملت الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفيلبين - سوريا - إسبانيا - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو والدومنيكان - كوسوفا - أفغانستان - الأرجنتين - فرنسا – اليمن – بريطانيا".
وأوضح الطيران المدني الكويتي أن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة، أما بقية الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".
وتابعت " إنه يستثنى من الحجز المؤسسي المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والقصر من هم دون 18 والمسافرين من دون مرافق وأعضاء السلك الديبلوماسي والطواقم الطبية على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم".