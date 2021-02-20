بينها العراق.. الكويت تقرر حجر القادمين اليها من 68 دولة 14 يوماً

شفق نيوز/ أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، يوم السبت، عن حجر مؤسسي 14 يوماً للقادمين اليها من 68 دولة بينها العراق .

وقالت الادارة العامة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم غد الاحد عن حجر مؤسسي 14 يوما للقادمين اليها من 68 دولة"، مبينة أن القرار جاء "بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصاً بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا".

وأضافت أن "الحجر المؤسسي شمل 68 دولة بعد إضافة 33 دولة جديدة اليها"، مبينة أن "من بين الدول التي تم اضافتها شملت الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفيلبين‏ - سوريا - إسبانيا - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو والدومنيكان - كوسوفا - أفغانستان - الأرجنتين - فرنسا – اليمن – بريطانيا".

وأوضح الطيران المدني الكويتي أن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة، أما بقية الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".

وتابعت " إنه يستثنى من الحجز المؤسسي المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والقصر من هم دون 18 والمسافرين من دون مرافق وأعضاء السلك الديبلوماسي والطواقم الطبية على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم".