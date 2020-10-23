بينها السعودية.. ترامب يعلن الدول الراغبة بالسلام مع إسرائيل

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن خمس دول عربية أخرى على الأقل، بينها السعودية، ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بعد أن صار السودان أحدث دول المنطقة التي تطبع روابطها مع الدولة العبرية.

وصرّح ترامب لمراسلين في البيت الأبيض "توجد خمس دول عربية على الأقل تريد الانضمام"، متوقعا أن تطبع السعودية علاقاتها مع الدولة العبرية.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أثناء إجراء محادثة هاتفية ثلاثية مع رئيسي وزراء إسرائيل والسودان: "لدينا خمسة على الأقل يريدون الانضمام".

وكان ترامب قد وصف اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل أنه تم من دون "قطرة دم في الرمال"، وذلك خلال اتصال مشترك مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أثناء إعلان تطبيع العلاقات.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وأصبح السودان خامس دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.







