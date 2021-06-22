بينها البصرة.. أجواء 12 مدينة عربية تقترب من نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية والتي تعد "نصف درجة الغليان" وذلك على مستوى العالم

وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقاً لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاء العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

نواصيب (الكويت) 49.4 دردة

آمده (إيران) 49.2 درجة

الجهرا (الكويت) 48.9 درجة

الصليبية (الكويت) 48.6 درجة

الأحواز (إيران) 48.5 درجة

مطار الكويت 48.2 درجة

عابدان (إيران) 48 درجة

مطار البصرة (العراق) 48 درجة

توزر (تونس) 47.8 درجة

العبدلي (الكويت) 47.7 درجة

منقطة المزرعة التجريبية (الكويت) 47.6 درجة

منجز (الكويت) 47.5 درجة

مطربة (الكويت) 47.5 درجة

الصابرية (الكويت) 47.5 درجة

الوفرة (الكويت) 47.2 درجة