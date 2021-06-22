سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها البصرة.. أجواء 12 مدينة عربية تقترب من نصف درجة الغليان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-22T05:37:19+0000
بينها البصرة.. أجواء 12 مدينة عربية تقترب من نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية والتي تعد "نصف درجة الغليان" وذلك على مستوى العالم

وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقاً لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاء العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

 

نواصيب (الكويت)  49.4 دردة

آمده (إيران) 49.2 درجة

الجهرا (الكويت) 48.9 درجة

الصليبية (الكويت) 48.6 درجة

الأحواز (إيران) 48.5 درجة

مطار الكويت 48.2 درجة

عابدان (إيران) 48 درجة

مطار البصرة (العراق) 48 درجة

توزر (تونس) 47.8 درجة

العبدلي (الكويت) 47.7 درجة

منقطة المزرعة التجريبية (الكويت) 47.6 درجة

منجز (الكويت) 47.5 درجة

مطربة (الكويت) 47.5 درجة

الصابرية (الكويت) 47.5 درجة

الوفرة (الكويت) 47.2 درجة

related

الكشف عن احباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني بـ500 كغم متفجرات

Date: 2019-10-03 12:24:12
الكشف عن احباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني بـ500 كغم متفجرات

زلزال ثانٍ قوي يضرب إيران

Date: 2020-02-23 18:18:08
زلزال ثانٍ قوي يضرب إيران

ترامب يتقدم في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين

Date: 2020-11-04 19:16:41
ترامب يتقدم في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين

وكالة: دوي إنفجار في العاصمة السعودية الرياض

Date: 2021-01-26 11:01:42
وكالة: دوي إنفجار في العاصمة السعودية الرياض

زلزال يضرب ايران

Date: 2020-01-27 15:50:33
زلزال يضرب ايران

ترامب يوجه رسالة لإيران باللغة الفارسية

Date: 2020-07-15 19:30:09
ترامب يوجه رسالة لإيران باللغة الفارسية

الكويت تسجل اصابات جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات بالفيروس في ايران

Date: 2020-03-14 12:45:21
الكويت تسجل اصابات جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات بالفيروس في ايران

بعد أوروبا.. أمريكا تفرض رسمياً عقوبات على تركيا

Date: 2020-12-14 18:33:22
بعد أوروبا.. أمريكا تفرض رسمياً عقوبات على تركيا