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بينها اتفاقية نووية.. روسيا تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع كبرى في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-02T05:32:54+0000
بينها اتفاقية نووية.. روسيا تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع كبرى في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، استعداد موسكو لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة، ومساعدة بغداد في مجال الطب النووي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، ألكسندر كينشاك، إن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوريد منتجات النظائر المشعة، وكذلك تدريب الكوادر في الجامعات الروسية المتخصصة في المجالات ذات الصلة".

وأشار كينشاك، في هذا السياق إلى أن روسيا مستعدة أيضا "لتنفيذ مشاريع مشتركة كبرى"، مردفاً بالقول: "نحن ننطلق من أن العودة إلى النظرة العملية في هذه القضية ممكنة مع زيادة حجم التعاون في هذا المجال العلمي المكثف، وأيضا عند تحديث وتنقيح خطط العملاء العراقيين ذات الصلة".

وأضاف أن الهيئتين المعنيتين في البلدين، وهما مؤسسة روسآتوم الحكومية الروسية، والوكالة العراقية لمراقبة المواد المشعة "تعملان بشكل مشترك لتحديث الإطار التنظيمي الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".

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