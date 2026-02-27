بيل كلينتون يمثل أمام مجلس النواب الأميركي بسبب "إبستين"

شفق نيوز- واشنطن

يستعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، للمثول أمام لجنة تحقيق في مجلس النواب الأميركي لاستجوابه بشأن علاقاته الموثَّقة مع جيفري إبستين.

وذُكر اسم بيل كلينتون، الذي شغل البيت الأبيض بين 1993و2001، مرات عديدة في وثائق إبستين، على غرار الرئيس الحالي البالغ مثله 79 عاماً

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن كلينتون كان مقربا ً من الخبير المالي النيويوركي، وسافر عدة مرات في طائرته الخاصة والتقطت صور كثيرة له برفقته، شأنه في ذلك شأن ترمب.

ومن بين الصور التي كُشفت مؤخرا ضمن ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل، يمكن رؤية كلينتون يشارك مع إبستين في مناسبات اجتماعية، إنّما كذلك في جلسات خاصة معه، وأحيانا إلى جانب نساء أخفيت وجوههنّ للحفاظ على خصوصيتهنّ.

وأكد كلينتون، مراراً أنّه لم يكن على علم بممارسات "إبستين"، الذي أدين عام 2008 بجرائم جنسية وقضى عقوبة بالسجن لـ18 شهرا.

وعند وفاة إبستين الذي انتحر في زنزانته عام 2019 فيما كان ينتظر محاكمته، كان كلينتون يؤكد أنّه لم يتّصل به منذ أكثر من عقد.

بدورها، أشارت زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، عند مثولها الخميس أمام اللجنة ذاتها التي يهيمن عليها الجمهوريون لاستجوابها بشأن علاقاتها مع إبستين، إلى أن "الغالبية الكبرى من الأشخاص الذين كانوا على اتصال به قبل إقراره بالذنب عام 2008 ... لم يكونوا على علم بما يفعله".

وتعقد جلسة الاستماع إلى هيلاري وبيل كلينتون في مركز الفنون في تشاباكوا شمال نيويورك، حيث يقيم الزوجان.

ورفض الرئيس السابق وزوجته بداية مذكرات الاستدعاء للإدلاء بشهادتهما في التحقيق، لكنهما وافقا في نهاية الأمر على القيام بذلك بعدما هدّد الجمهوريون في مجلس النواب باتهامهما بازدراء الكونغرس.