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بيل غيتس يحدد موعداً لـ"نهاية" فيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-25T20:44:17+0000
بيل غيتس يحدد موعداً لـ"نهاية" فيروس كورونا

شفق نيوز/ اكد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس تنبؤه بأن فيروس كورونا سينتهي بحلول عام 2022 بفضل اللقاحات المضادة له.

وفي حديث لشبكة "سكاي نيوز"، أوضح غيتس أن "الأمل ما زال موجودا لعودة العالم إلى حياته الطبيعية تماما بحلول العام 2022".

وأشار إلى أن "معدل انتشار فيروس كورونا يرتفع في البلدان الأكثر ثراء، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وبالتالي فإن سهولة تأمين جرعات اللقاحات واردة، كذلك مشاركتها مع الدول الأخرى".

وشدد على أن "الاستعداد للأوبئة في المستقبل أضحى أولوية قصوى"، معتبرا أن "الخطأ بدأ حين تجاهل المختصون هذا الأمر في أعقاب تفشي فيروس إيبولا".

وأعرب عن قلقه "في حال لم يتعلم العالم الدروس من جائحة كورونا".

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