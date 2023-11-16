بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت بيليز، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة.

وقالت حكومة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إنها "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان، وعلقت "كل أنشطة" ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ "فورا".

وعزا البيان هذا الاجراء الى مقتل "مدنيين أبرياء" في غزة، حيث يتواصل قصف إسرائيلي كثيف أودى بحياة 11 ألفا و500 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم 4710 أطفال.

من جهتها، وصفت إسرائيل القرار بأنه "استسلام لإرهاب حماس واصطفاف مع محور الشر الذي تقوده إيران"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 نوفمبر.

في المقابل، استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في إسرائيل للتشاور.