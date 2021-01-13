بيلوسي: يجب أن نتحرك لإزالة خطر ترامب

شفق نيوز/ قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في بداية مناقشة مجلس النواب موضوع مساءلة الرئيس دونالد ترامب، إن الأخير حرّض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد له أن يرحل"، لافتة إلى أن ترامب هو "خطر مؤكد وفوري".

وقال بيلوسي "القسم الذي أداه أعضاء الكونغرس يوجب عليهم دعم الدستور والدفاع عنه"، مضيفة: "تلك هي مهمتنا في هذه اللحظة الحزينة".

وتابعت: "دونالد ترامب ارتكب انتهاكا غير مسبوق في تاريخ الكونغرس".

وأكملت بيلوسي: "يجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي ما يزال قائما لأنه يهدد حياتنا ودولتنا".

ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، عقب تصريحات رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.