بيلوسي بتحدٍ: الصين لن تستطيع منعنا من زيارة تايوان

شفق نيوز / كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن الصين لن "تستطيع منع" من يريد زيارة تايوان، فيما بينت ان زيارتها تعد "استعراض للصداقة والدعم".

وقالت بيلوسي خلال حديثها إلى الصحفيين بجانب الرئيسة التايوانية، تساي إينغ ون، "آمل أن تكون الصين قد فهمت بوضوح أنها في الوقت الذي وقفت فيه بوجه انضمام تايوان ومشاركتها في اجتماعات معينة، فإنها لن تستطيع منع الناس من القدوم إلى تايوان".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بحسب وكالة "سي ان ان نيوز" إن "زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى تايوان استعراض للصداقة والدعم ومصدر للتعلم والتعاون"

وأعادت بيلوسي التأكيد على "دعم واشنطن لتايوان"، وقالت مجددًا إن "الوفد الأمريكي زار هذا البلد لإيصال رسالة واضحة بأن أمريكا تقف مع تايوان".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالقول: "علينا أن نظهر للعالم، وهذه واحدة من أهداف زيارتنا، مدى نجاح شعب تايوان"، مبينة بالقول "نريد أن يكون لدى تايوان دائما الحرية والأمن ولن نتراجع عن ذلك".