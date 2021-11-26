بيلاروس تتهم أمريكا بالتخطيط لإشعال "حرب أوروبية" بسبب المهاجرين

شفق نيوز / اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الولايات المتحدة، بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا، مستخدمة أزمة المهاجرين.

وقال لوكاشينكو، لوكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا)، "إنهم يحاولون استغلال هؤلاء المساكين (المهاجرين).. ويقولونها بصراحة سنشرك حلف الناتو، وماذا يعني الناتو.. نشوب الحرب، إنهم يستفزون البلاد، أوروبا لا تريد ذلك، أوروبا لا تريد حربا، ومن يريد الحرب هم الأمريكيون".

وأضاف أن "الأمريكيين يفضلون الحرب بأيدي الآخرين، سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي يقتل بعضنا الآخر، وينهار الاقتصاد، وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لتقديم المساعدة، وستهيمن أمريكا مرة أخرى".

وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.