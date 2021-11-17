سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بيلاروسيا وألمانيا تعلنان التوصل لتفاهم جديد بشأن المهاجرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-17T17:23:13+0000
بيلاروسيا وألمانيا تعلنان التوصل لتفاهم جديد بشأن المهاجرين

شفق نيوز / أعلنت الرئاسة البيلاروسية، مساء الأربعاء، توصل ألكسندر لوكاشينكو، إلى تفاهم جديد، بشأن أزمة المهاجرين العالقين على الحدود، وذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هو الثاني منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الرئاسة البيلاروسية، في بيان لها، أن لوكاشينكو وميركل بحثا خلال المكالمة بالتفصيل "قضية المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، وتوصلا إلى تفاهم معين بشأن كيفية التصرف لمواصلة المضي قدما في تسوية المسائل العالقة".

وأضافت أن لوكاشينكو وميركل، اتفقا على "رفع قضية المهاجرين إلى مستوى ما بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وتعيين مسؤولين من كلا الطرفين سيطلقون مباحثات فورا لتسوية المسائل العالقة، وعلى ضوه هذا السياق سيتخذ قراراً بشأن رغبة اللاجئين في الذهاب إلى ألمانيا".

ونقلت المستشارة الألمانية، إلى الرئيس البيلاروسي خلال المكالمة الهاتفية، نداء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن "ضرورة أن تشارك في هذه العملية المنظمات الدولية المعنية باللجوء والهجرة والتي قد بدأت تعاونها بشكل نشط مع الجانب البيلاروسي"، وفقاً للبيان.

واتفق لوكاشينكو وميركل، وفقا للبيان، على إجراء اتصالات جديدة في المستقبل، فيما لم يعلق الجانب الألماني، حتى اللحظة، على المكالمة الجديدة بين ميركل ولوكاشينكو.

related

الدخانية والغازات المسيلة تلاحق العراقيين على حدود الموت الأوروبية.. فيديو

Date: 2021-11-16 10:35:15
الدخانية والغازات المسيلة تلاحق العراقيين على حدود الموت الأوروبية.. فيديو

بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

Date: 2021-06-18 08:17:52
بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا

Date: 2020-12-30 07:51:47
للمرة الأولى.. ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا

بلجيكا.. الحبس 10 أشهر لشرطي أدين بقتل طفلة كوردية

Date: 2021-11-04 17:08:05
بلجيكا.. الحبس 10 أشهر لشرطي أدين بقتل طفلة كوردية

توقيف 14 "إسلامياً متطرفاً" بتهمة التخطيط لشن هجوم بأوروبا

Date: 2021-02-12 15:32:44
توقيف 14 "إسلامياً متطرفاً" بتهمة التخطيط لشن هجوم بأوروبا

الولايات المتحدة و7 دول أوروبية تتهم بيلاروسيا بالوقوف وراء أزمة المهاجرين

Date: 2021-11-12 07:55:23
الولايات المتحدة و7 دول أوروبية تتهم بيلاروسيا بالوقوف وراء أزمة المهاجرين

ألمانيا توقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

Date: 2021-03-15 17:43:01
ألمانيا توقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "حوار" لتسوية أزمة المهاجرين

Date: 2021-11-12 12:22:25
بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "حوار" لتسوية أزمة المهاجرين