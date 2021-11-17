بيلاروسيا وألمانيا تعلنان التوصل لتفاهم جديد بشأن المهاجرين

شفق نيوز / أعلنت الرئاسة البيلاروسية، مساء الأربعاء، توصل ألكسندر لوكاشينكو، إلى تفاهم جديد، بشأن أزمة المهاجرين العالقين على الحدود، وذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هو الثاني منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الرئاسة البيلاروسية، في بيان لها، أن لوكاشينكو وميركل بحثا خلال المكالمة بالتفصيل "قضية المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، وتوصلا إلى تفاهم معين بشأن كيفية التصرف لمواصلة المضي قدما في تسوية المسائل العالقة".

وأضافت أن لوكاشينكو وميركل، اتفقا على "رفع قضية المهاجرين إلى مستوى ما بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وتعيين مسؤولين من كلا الطرفين سيطلقون مباحثات فورا لتسوية المسائل العالقة، وعلى ضوه هذا السياق سيتخذ قراراً بشأن رغبة اللاجئين في الذهاب إلى ألمانيا".

ونقلت المستشارة الألمانية، إلى الرئيس البيلاروسي خلال المكالمة الهاتفية، نداء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن "ضرورة أن تشارك في هذه العملية المنظمات الدولية المعنية باللجوء والهجرة والتي قد بدأت تعاونها بشكل نشط مع الجانب البيلاروسي"، وفقاً للبيان.

واتفق لوكاشينكو وميركل، وفقا للبيان، على إجراء اتصالات جديدة في المستقبل، فيما لم يعلق الجانب الألماني، حتى اللحظة، على المكالمة الجديدة بين ميركل ولوكاشينكو.