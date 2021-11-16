بيلاروسيا تهدد برد قاسٍ على العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز / هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء، بردٍ قاسٍ على دول الاتحاد الأوروبي، إذا تبنى الاتحاد عقوبات جديدة ضد ميسنك.

وقال لوكاشينكو إن بلاده "ليست طرفا في أزمة المهاجرين"، مردفاً بالقول "يرهبوننا بالعقوبات.. يعتقدون أنني أمزح، هذا ليس كذلك، سندافع عن أنفسنا ولا مجال للتراجع".

وحذر لوكاشينكو، قبل أيام، الاتحاد الأوروبي، من فرض عقوبات جديدة على بلاده، وأشار إلى أن بيلاروسا قد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، كرد على توسيع العقوبات.

وتشهد الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، وضعاً متوتراً بعد تجمع آلاف المهاجرين، الذين يحاولون عبور الحدود إلى بولندا والدخول بعد ذلك إلى ألمانيا.