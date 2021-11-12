بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "حوار" لتسوية أزمة المهاجرين

شفق نيوز / دعت السلطات البيلاروسية، يوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار لتسوية أزمة المهاجرين على حدودها.

وذكرت نائبة رئيس إدارة الرئاسة البيلاروسية، أولغا تشوبريس، أن "الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومينسك ضروري، وقد يصبح مخرجا من الوضع حول اللاجئين الموجودين على حدود بيلاروس مع الاتحاد".

وأضافت "على رؤساء الدول المجاورة، بولندا وليتوانيا والدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يطلقوا حوارا مع مسؤولي وقيادة جمهورية بيلاروس، بشأن وضع خارطة طريق، وذلك لمنع تدهور الوضع والتغلب على العواقب السلبية المحتملة التي قد تسفر عن وقوع ضحايا بشرية".

وأشارت إلى أن "خارطة الطريق المقبلة ستسمح بتوحيد الجهود لمساعدة المهاجرين، مشددة أن تسوية القضية يجب أن يشارك فيها مفوضو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين".

وكانت الولايات المتحدة وسبع دول أوروبية، في مجلس الأمن الدولي، اتهمت أمس الخميس، السلطات البيلاروسية بالتسبب في أزمة الهجرة على حدود بولندا.