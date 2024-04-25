بيلاروسيا تتهم ليتوانيا بشن هجوم على عاصمتها بطائرات مسيّرة والاخيرة تنفي

شفق نيوز/ أعلنت بيلاروسيا، يوم الخميس، إحباط هجوم على عاصمتها مينسك بطائرات مسيّرة أطلقت من جارتها ليتوانيا، حسبما نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن رئيس جهاز الأمن في بيلاروسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيفان تيرتل قوله: "نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرا، التي مكنت من منع ضربات طائرات مسيّرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها".

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان المسؤول البيلاروسي الرفيع قدم أي دليل يدعم هذا الاتهام.

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني في بيان ردا على ذلك، إن الجيش لم ينفذ أي تحرك عدائي ضد دول أخرى.

وتعد بيلاروسيا حليفة لروسيا، وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها لشن غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.