بيربوك تواجه ضرائب ترامب بمقترح "غريب"

شفق نيوز/ اقترحت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، فرض رسوم مالية على كل تحديث للـ"آيفون" كرد على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بيربوك، حسب ما نقلت صحيفة "دير تاغشبيغل" الألمانية: "إذا قام الآخرون، كما هو الحال اليوم، بفرض رسوم بنسبة 25%، يمكننا استخدام جميع أدواتنا. كم مرة نقوم بتحديث جهاز الآيفون الخاص بنا؟.. عشر سنتات لكل تحديث، سيجلب الكثير من المال لأوروبا، ولكن هذا قد لا يعجب الآخرين".

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوما بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كما رفعت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية إلى 20%، وبررت واشنطن هذه الإجراءات بمكافحة الهجرة غير الشرعية والفنتانيل (عقار مخدر).

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، كما تعتزم اتخاذ تدابير مماثلة ضد الدول التي تفرض رسوما أعلى على الواردات الأمريكية.

من جهتهما، أعلنت كل من أوتاوا وبكين عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد واشنطن، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلن عن إجراءات مماثلة في نيسان/ أبريل المقبل.