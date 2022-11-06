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بيربوك تحذر من سقوط البشرية في الهاوية 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-06T13:56:26+0000
بيربوك تحذر من سقوط البشرية في الهاوية 

شفق نيوز/ حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الأحد، من أن ارتفاع درجة الحرارة في كوكبنا بمقدار درجتين ونصف أو أكثر يعني سقوط البشرية في الهاوية.

ونقلت صحيفة Welt عن بيربوك في تصريحات أدلت بها تزامنا مع انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ "كوب 27"  في شرم الشيخ المصرية: إن "البشرية تتجه نحو الهاوية، نحو ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 2.5 درجة، وهو ما سيكون له تأثير مدمر على حياتنا على الكوكب الوحيد الذي نمتلكه".

واعتبرت بيربوك أن بمقدور العالم أن يحد من أزمة المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة ونصف، مؤكدة أن البشرية "لديها كل الأدوات اللازمة لذلك".

يذكر أن ألمانيا، التي سبق أن أعلنت سياسة التخلي عن محطات الطاقة النووية وتلك التي تعمل بالفحم، أصبحت تواجه مشكلة نقص الطاقة مؤخرا، وذلك بعد فرض عقوبات على روسيا ورفض شراء موارد الطاقة منها على خلفية الأزمة الأوكرانية، مما دفع برلين للبحث عن حلول تشمل التراجع عن الأهداف المعلنة سابقا لسياسة "التحول الأخضر".

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