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بيان: هيئة سعودية تعتبر الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-10T17:30:44+0000
بيان: هيئة سعودية تعتبر الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة"

شفق نيوز/ اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وأوضحت هيئة كبار العلماء أن الإخوان "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".

وتابعت، "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

ودعت الهيئة "الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

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