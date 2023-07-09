بيان من "قسد" حول حقيقة مشاركة عناصرها في الحرب الروسية - الأوكرانية

شفق نيوز/ علقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على تقارير روسية بشأن مشاركة عناصرها في الحرب الروسية - الأوكرانية.

ونشرت قسد بيانا بعنوان "قواتنا غير مهتمة بقضايا خارج سوريا"، دون ذكر أوكرانيا بالاسم.

وجاء في البيان "نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا مختلقة ومدسوسة حول مشاركة مفترضة لمقاتلينا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الواقع وتنشرها جهات معروفة بمصادرها الرخيصة".

وقالت في البيان إن "تلك التحركات المزعومة لا تتماشى مع الأولويات الوطنية لقوات سوريا الديمقراطية في الكفاح ضمن الأراضي السورية لحماية المنطقة وسكانها، وقواتنا غير مهتمة بالقضايا الأخرى خارج سوريا".

يذكر أن وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت تقريرا، الجمعة، نقلا عن مصادر قالت لها إن "الجيش الأميركي أرسل 650 مسلحا من قسد إلى أوكرانيا".

وادعت مصادر سبوتنيك أن "الولايات المتحدة الأميركية قامت بنقل نحو 650 من مسلحي قوات قسد الموالية لها شرقي سوريا، إلى أوكرانيا، عبر إقليم كوردستان العراق... على مدى الأشهر الستة الأخيرة... وأن القوات الأميركية قدمت مغريات مادية كبيرة نسبيا للراغبين بالقتال في أوكرانيا من مسلحي قسد المدربين أساسا، ومعهم بعض أبناء العشائر في مناطق شرق الفرات".