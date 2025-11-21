بيان أممي: داعش قتل 89 مدنياً بينهم نساء وأطفال شرقي الكونغو

شفق نيوز- كينشاسا

أقدم عناصر من تنظيم داعش، على قتل 89 مدنياً في هجمات مسلّحة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو)، إن الهجمات تركزت في مناطق ضمن إقليم لوبيرو، موضحة أن "الهجمات نفذها مقاتلون من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في مناطق عدة بإقليم نورث كيفو بين 13 و19 تشرين الثاني / نوفمبر، وأن من بين القتلى ما لا يقل عن 20 امرأة وعدداً غير محدد من الأطفال".

وأضافت أنه في إحدى الهجمات، هاجم المتمردون مركزاً صحياً تديره الكنيسة الكاثوليكية في بيامبوي، ما أسفر عن قتل 17 شخصاً على الأقل بينهم نساء، وأضرموا النار في 4 أجنحة تضم مرضى، مشيرة إلى أن الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها المتمردون شملت عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.

ووفقاً للبيان ذاته، حثت "مونوسكو سلطات الكونغو على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه المجازر وشركائهم وتقديمهم للعدالة".

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في البداية قوة متمردة في أوغندا، لكنها تتمركز في غابات الكونجو المجاورة منذ أواخر التسعينيات، ويعتبرها تنظيم داعش "الدولة الإسلامية" جماعة تابعة له.