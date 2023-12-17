بيان مصري بشأن "توترات" البحر الأحمر وتأثيرها على ملاحة السفن

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، يوم الأحد، انتظام حركة الملاحة في القناة المصرية، لافتاً إلى أن هيئة القناة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال ربيع في بيان له، إن "55 سفينة تحولت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة".

وأوضح ربيع أن قناة السويس، شهدت اليوم الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 مليون طن، مؤكداً أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين، بحسب مينائي القيام والوصول.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.