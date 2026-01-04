بيان مشترك من 6 دول يدين الأعمال العسكرية في فنزويلا

شفق نيوز– كاركاس

أصدرت حكومات البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا، يوم الأحد، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها العميق ورفضها للأعمال العسكرية المنفذة من طرف واحد في الأراضي الفنزويلية.

وأكد البيان أن الوضع في فنزويلا يجب أن يُحل حصرياً عبر الطرق السلمية، مشدداً على أن العملية السياسية الشاملة بقيادة الفنزويليين أنفسهم هي وحدها القادرة على تحقيق حل ديمقراطي.

كما أعربت الدول الست عن قلقها تجاه أي محاولة للسيطرة الحكومية أو الإدارية أو الاستيلاء الخارجي على الموارد الطبيعية والاستراتيجية لفنزويلا، مؤكدة أهمية احترام سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي.

واليوم، أصدرت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، بياناً صوتياً عبر التلفزيون الفنزويلي الرسمي، دعت فيه إلى تأكيد سلامة الرئيس نيكولاس مادورو، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نجاح عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي، في تحدٍ مباشر للولايات المتحدة.

فيما قررت المحكمة العليا في فنزويلا، تفويض نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتاً.