بيان رئاسي إمارتي: اجتماع نيجيرفان بارزاني وبن زايد بحث توسيع التعاون الثنائي

شفق نيوز/ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، مع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق تنمية التعاون المشترك.

وذكر بيان للرئاسة الاماراتية، أن بن زايد بحث مع نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كوردستان خاصة، وسبل تنمية التعاون وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، بحسب البيان.