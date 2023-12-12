بيان استرالي كندي نيوزيلندي: ندعم جهود وقف إطلاق نار دائم في غزة

شفق نيوز/ عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالوا في البيان: "إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة. ولا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حماس".

كما أضافوا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.

بالتزامن مع ذلك، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحافي اليوم، إنه لا تفاوض مع إسرائيل بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف هجماتها على قطاع غزة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يحقق أي هدف يصبو إليه على أرض غزة"، مشدداً على أن إسرائيل لن تستطيع إطلاق سراح أي من المحتجزين الأحياء في القطاع "بالقوة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في وقت سابق اليوم أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء المواجهة في القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 18 ألفا و412 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 50 ألفا و100 مصاب.

فيما تحتجز الحركة الفلسطينية (حماس) منذ السابع من أكتوبر الماضي 137 إسرائيلياً، أخذتهم من مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة إثر هجومها المباغت حينها.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 105 أسرى من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 معتقلاً فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.