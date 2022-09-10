"أبو يائير".. حملة نتنياهو لاستقطاب العرب في الانتخابات الإسرائيلية 

شفق نيوز/ يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو، أصوات الناخبين العرب في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية، مستخدما فيها اسم ابنه ومحاكيا فيها العادات العربية التي تُطلق الكُنى على أفرادها، بنسبهم إلى أكبر أولادهم الذكور.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "نتانياهو أصبح أحد قادة الأحزاب السياسية القلائل الذين اتجهوا لجذب أصوات الناخبين العرب الاسرائيليين في انتخابات نوفمبر المقبل التي يسعى من خلالها رئيس حزب الليكود للعودة للسلطة مجددا".

وكجزء من الحملة الجديدة، "أطلق نتنياهو حسابات باللغة العربية على إنستغرام وفيسبوك وتويتر وتيك توك، حيث تنشر تلك الحسابات مقاطع فيديو مترجمة باللغة العربية، كما أطلق حملة إعلانية تستهدف الناخبين العرب على وجه التحديد".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إطلاق حملات مماثلة في استحقاقات انتخابية سابقة لكن تلك الجهود لم تحقق إلا نتائج هامشية، كما تقول الصحيفة.

وفي انتخابات عام 2021 "بذل نتانياهو جهودا مماثلة تمحورت حول اللقب الذي ادعى أنه يتلقاه من مؤيديه العرب هو "أبو يائير".

وكان نتانياهو يتنقل بين البلدات العربية، ويروج لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقتها حكومته، وقدم خطة لمكافحة الجريمة في المدن والبلدات العربية، وبشر بما وصفه بـ "حقبة جديدة" للعلاقات اليهودية العربية في إسرائيل.

ويحاول نتنياهو محاكاة العادات الفلسطينية التي تُطلق الكُنى على أفرادها، بنسبهم إلى أكبر أولادهم الذكور.

وكان نتنياهو قد قال في شريط فيديو قصير، قبل أسابيع، إن بعض المواطنين العرب، حيّوه خلال مروره بإحدى القرى العربية بترديد “أبو يائير”.

وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن فلسطينيي الداخل يُشكلون 20% من عدد السكان في إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.

ويأمل زعيم الليكود في إقناع العرب بأنه حتى في حال عدم التصويت إليه، فإنه لا يوجد فرق كبير بينه وبين المرشحين الآخرين لرئاسة الوزراء - رئيس حزب يش عتيد، يائير لبيد، وزعيم الوحدة الوطنية، بيني غانتس - وبالتالي لا توجد ضرورة كبيرة للتصويت ضده، وفقا لتقرير للقناة 12 يوم الجمعة.

كان نتنياهو أوضح في حملته الانتخابية أن الناخبين العرب يمكنهم أن يحصلوا على مقعدين إلى ثلاثة مقاعد في الكنيست، لكن الأصوات العربية التي حصل عليها في يوم الانتخابات السابقة لم تصل إلى مقعد واحد، طبقا للصحيفة.

وفي الشهر الماضي، أشارت استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة من قبل الناخبين العرب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته شركة "ستات نت" بالتعاون مع شبكة "مكان 33" العامة الناطقة باللغة العربية، أن نسبة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون 39 بالمئة وهي أدنى معدلات مشاركة العرب في انتخابات البلاد.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2021، سجل العرب الإسرائيليون نسبة مشاركة بلغت 44.6 بالمئة. وفي 2019 عندما خاضت جميع الأحزاب العربية بقائمة مشتركة واحدة، بلغت المشاركة العربية ذروتها بواقع 64.8 بالمئة، ما منح القائمة المشتركة 15 مقعدا في الكنيست المكون من 120 عضو.